'Romeo ve Juliet' büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan Çaykovski'nin bestelediği 'Romeo ve Juliet' balesini bu sezon ilk kez sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Romeo ve Juliet' balesinde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Alexandru Samuil yönetti, müzik düzenlemesini Tolga Taviş, libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımı da Fuat Gök hazırladı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan, senfonik şiir ve bestecinin senfonilerinin içindeki bölümlerden seçilen pasajların yer aldığı büyülü fantastik eserde 'Juliet' rolünü Laroslava Volkova- Müge Ünal, 'Romeo' rolünü Tolga Burçak- Artur Ivanov üstlendi.

Eserde Umut Çaltekin, (Mercutio), Yiğit Erhan- Artur Ivanov (Tybalt), Burak Özbek- Okan Ünal (Paris), Yağızhan Danış (Benvolio), Selin Berkmen- Esra Taner (Lady Capulet), Cenk Şahinalp- Devrim Saraçoğlu (Lord Capulet), Öykü Ertürk- Seda Manaz- Burcu B. Bodur (Rosaline), Cem Kaytmaz- Volkan Sayıner (Peder Lawrence), Fadime Keskin (Dadı), Seda Manaz- Bengü Altunkaş- Sevgim Aksoy (2 kız), Özlem Tekinay (Lady Monteguee), Devrim Saraçoğlu- Cenk Şahinalp (Lord Montegue), Murat Özdemir- İ. Boğaç Özbakır (Vali) rollerinde sahneye çıktı.

Gerek librettosunun ele alınışı, gerekse müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısıyla ve koreografisindeki anlatımıyla klasik bir forma sahip olan 'Romeo ve Juliet', bale severlere rüya gibi bir akşam yaşattı.

Geçen sezon prömiyeri yapılan ve sahnelenişinde izlenme rekorları kıran 'Romeo ve Juliet', kaçıranlar için 16 ve 23 Ekim akşamları da izlenecek.

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