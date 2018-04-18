Romeo ve Juliet' balesi ilk kez Antalya'da





Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), iki perdelik 'Romeo ve Juliet' balesinin prömiyerini yapacak.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait Romeo ve Juliet' balesi 28 Nisan Cumartesi saat 20.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Libretto ve koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesi, Antalya DOB tarafından ilk kez sahnelenecek. Eserde orkestrayı Alexandru Samuil yönetecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan 'Romeo ve Juliet'in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski'nin iki sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde 'Juliet' rolünü Iaroslava Volkova, 'Romeo' rolünü Tolga Burçak, 'Mercutio' rolünü Umut Çaltekin, 'Tybalt' rolünü Yiğit Erhan, 'Paris' rolünü Burak Özbek, 'Benvolio' rolünü Yağızhan Danış, 'Lady Capulet' rolünü Selin Berkmen, 'Lord Capulet' rolünü Cenk Şahinalp, 'Rosaline' rolünü Öykü Ertürk, 'Peder Lawrence' rolünü Cem Kaytmaz, 'Dadı' rolünü Fadime Keskin, 'Lady Montegue' rolünü Özlem Tekinay, 'Lord Montegue' rolünü Devrim Saraçoğlu, 'Vali' rolünü Murat Özdemir, '2 Kız' rolünü ise Bengü Altunkaş ve Seda Manaz canlandıracak.

Eser, 3 Mayıs Perşembe saat 20.00 ve 5 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te tekrar sahnelenecek. Eserin 20 ve 30 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi opera gişesinden ve www.biletiva.com internet adresinden temin edilebilir.

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