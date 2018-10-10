'Romeo ve Juliet' Antalya DOB sahnesinde

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan Çaykovski'nin bestelediği 'Romeo ve Juliet' balesini bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Antalya DOB, 'Romeo ve Juliet' balesini 13 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Eserin müzik düzenlemesi Tolga Taviş, libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımı da Fuat Gök yaptı.Antalya DOB Orkestrası'nı şef Alexandru Samuil yönetecek.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde 'Juliet' rolünü Iaroslava Volkova, '“Romeo' rolünü Tolga Burçak, 'Mercutio' rolünü Umut Çaltekin, 'Tybalt' rolünü Yiğit Erhan, 'Paris' rolünü Burak Özbek, 'Benvolio' rolünü Yağızhan Danış, 'Lady Capulet' rolünü Esra Taner, 'Lord Capulet' rolünü Cenk Şahinalp, 'Rosaline' rolünü Öykü Ertürk, 'Peder Lawrence' rolünü Cem Kaytmaz, 'Dadı' rolünü Fadime Keskin, '2 Kız' rolde Seda Manaz ve Bengü Altunkaş, 'Lady Montegue' rolünü Özlem Tekinay, 'Lord Montegue' rolünü Devrim Saraçoğlu ve 'Vali' rolünü Boğaç Özbakır canlandıracak.

Geçen sezon prömiyeri yapılan ve izlenme rekoru kıran 'Romeo ve Juliet'in ikinci temsili ise 16 Ekim Salı günü saat 20.00'da yapılacak.

Fiyatları 30-40-50 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilecek.

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