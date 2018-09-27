Romen Başkan Tudorache, Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti

ANKARA, () - ROMANYA'nın Başkenti Bükreş'in Sektör 1 Belediye Başkanı Daniel Tudorache ve beraberindeki heyet Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Başkan Tudorache, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek Yenimahalle Belediyesi’nin himayesi altına aldığı kanser tedavisi gören minik Romen Vatandaşı Madalin Marcia Lordache hakkında bilgi aldı ve destekleri için teşekkür etti. 11 Yaşındaki Madalin’in Türkiye'deki tedavi, barınma ve sosyal ihtiyaçlarının tamamını karışlayan Başkan Fethi Yaşar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Madalin daha 11 yaşında. Dini, dili, ırkı, ne vatandaşı olduğu hiç önemli değil. O sadece bir çocuk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zübeyde Hanım Konukevimizde kalıyor ve tedavisi çok iyi gidiyor. İnşallah birkaç ay sonra onu Romanya’ya sapasağlam teslim edeceğiz” dedi.

Başkan Tudorache, Romanya’nın köklü ekiplerinden Rapid Bükreş’in imzalı formasını Madalin’e hediye etti. Ailenin Romanya’da kalan diğer 7 çocuğuyla ilgileneceğinin sözünü de veren Başkan Tudorache, “Tüm Romen Halkı adına Yenimahalle’de bize desteğini esirgemeyen herkese minnettarız” diye konuştu.

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