Romanya-Türkiye Barış ve Dostluk Parkı'na ağaç dikildi

ROMANYA'nın kuruluşunun 100'üncü yılı ve Türkiye- Romanya diplomatik ilişkilerinin 140'ıncı yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinliğe, fahri konsoloslar, İzmir'de yaşayan Romanyalı vatandaşlar ve ile Çevre ve Orman eski Bakanı Adriana Doina Pana da katıldı. Gecede şarkıcı ve Romanya'nın tanınmış geleneksel kostüm tasarımcılarından Virginia Linul tarafından hazırlanan geleneksel Romen kıyafetleri defilesi yapıldı. Romenlerin asırlar önce kullandığı geleneksel kostümler bugünün modern kıyafetlerine uyarlanarak sunuldu. Gecede konuşan Romanya Başkonsolosu Mioara Ştefan, Romanya tarihinin en önemli başarısı olan 'Büyük Birleşme"nin 100. yılına girmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, davete katılan konuklara teşekkür etti. Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile Karşıyaka'da Romanya-Türkiye Barış ve Dostluk Parkı'nın açılışı da yapıldı. Başkonsolos Ştefan ve eski Bakan Pana'nın da yer aldığı açılışta parka 100 adet zeytin ağacı dikildi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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