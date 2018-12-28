'Romantika'ya alkış yağmuru

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - 'ANTALYA Çağdaş Türk Müziği Topluluğu', 'Romantika' adıyla verdiği yılsonu konserinde romantik şarkılar seslendirdi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen ve TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Melihat Gülses'in de onur konuğu olduğu 'Romantika Konseri'ne müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Antalya'daki yerleşik yabancıların, bestekâr, güftekar, farklı müzik korolarının şef ve üyelerinin de izlediği konserin

sunumunu Hatice Kübra Damar üstlendi. Şef Arzu Singer Dede'nin yönettiği koro, konserine nihavent makamındaki 'Kanatları Gümüş' adlı şarkıyla başladı. Koro ve solistler, 'Aklımı Başımdan Aldı Gözlerin', 'Aşka Gönül Vermem', 'Sana Nereden Gönül Verdim', 'Sevdim Bir Genç Kadını', 'Papatya Gibisin', 'Bir Çapkına Yangınım', 'Sensiz Sadet Neymiş' gibi birçok şarkıyı yorumladı.

Adım Dans Okulu eğitmeni Devrim Sırmalı, Filiz Karanfil, Cansu Çimir, Ferhat Güney de şarkılara danslarıyla eşlik etti. TRT sanatçısı Melihat Gülses, bestesi Arzu Singer Dede'ye, güftesi Aşkın Tuna'ya ait 'Gözü Yaşlı Şarkılar' adlı şarkıyı seslendirdi.

Yeni yıl öncesi Antalyalılara romantik şarkılarla keyifli dakikalar yaşatan konserin sonunda koro şefi Arzu Singer Dede, koro üyeleri, konuk sanatçılar ayakta alkışlandı.

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