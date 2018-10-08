Roman çocuklarının eğitimi için ‘İyi Niyet’ işbirliği

MERSİN, () – MERSİN’de Mezitli Belediyesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) arasında bölgede yaşayan Roman çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için ‘İşbirliği Niyet Mektubu’ imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre, okul öncesinden başlayarak yüksekokul ve sonrasına yönelik yapılacak eğitim çalışmalarında Mezitli Belediyesi destek sağlayacak.

Roman Eğitim Fonu, Avrupa Birliği desteği ile Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Öğrenciler ve Roman Gençliği için artan Eğitim Fırsatları’ adı altında bir proje hazırladı. Merkezi Budapeşte’de bulunan Roman Eğitim Fonu tarafından hazırlanan proje, 2018-2021 yılları arasında yürütülecek eğitim faaliyetlerini kapsıyor. Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’nin dahil olduğu, marjinal Roman popülasyonlarının eğitim düzeyinin artırılması ve istihdam edilebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan projenin Mersin ayağında Mezitli Belediyesi katkı sunacak.

İmzalanan ‘İşbirliği Niyet Mektubu’na göre Kaliteli erken çocukluk dönemi hizmetlerinin geliştirilmesi, İlkokul eğitimine erişimin genişletilmesi, ortaokul öğrencilerinin performanslarının ve istihdam edilmelerinin artırılması, yüksek öğretime erişim ve iş piyasasına geçişin önünün açılması, politika geliştirme, bölgesel bilgi alışverişi ve iletişime katkıda bulunma gibi konularda işbirliği sağlanacak.

7 ülkeden 4 bin 700 dezavantajlı Roman çocuğun yararlanması öngörülen proje kapsamında yapılacak işbirliği fırsatları ele alınarak iyi niyet mektubu imzalandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ve Roman Eğitim Fonu Yönetici Müdürü Nadır Redzhepi arasında imzalanan iyi niyet mektubu 2018-2021 tarihleri arasında geçerli olacak.Mezitli Belediyesi’nin kentte yaşayan Roman çocukların eğitiminden istihdamına kadar çok geniş bir yelpazede destek sunduğunu belirten Başkan Tarhan, "Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakan mutlu insanlar olmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilçemizde sepetçilik mesleği ile geçinen Roman vatandaşlarımızın başta eğitimleri olmak üzere, sosyal destek sağlanması ve istihdamına kadar çok farklı alanlarda destekler sunuyoruz. Bundan böyle sunduğumuz bu destek Roman Eğitim Fonu tarafından hayata geçirilen proje ile bu çalışmalarımız daha sistematik bir hale gelecek" dedi.



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