Roman çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce, Amatör Spor Haftası kapsamında, Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği işbirliği çerçevesinde roman çocuklarına spor kıyafeti ve spor malzemesi dağıtıldı.

Gündüz Onat Festival Alanı Halı Saha Tesislerinde düzenlenen törende, Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği'nce belirlenen yaklaşık 20 çocuğa, futbol topu, forma, şort, tozluk ve çeşitli spor malzemesi dağıtıldı. Babaeski Romanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Zünbül, organizasyona katkılarından ve kendilerine verilen destekten dolayı Kaymakam Hakan Özarslan'a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Öztürk'e, katılımlarından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Erdem'e plaket takdim etti.

Gençlik ve Spor Babaeski İlçe Spor Müdürü Erhan Öztürk, "Büyük ve güçlü bir ülkemiz var. Biz gücümüzü şanlı tarihimizden, inancımızdan, devlet-millet anlayışımızdan, şehit ve gazilerimizden alıyoruz. Aynı zamanda bu dünyanın en önemli coğrafyasında farklılıklarımızla bir olarak diri olarak yüzyıllar boyunca yaşamamız ve bundan sonra da yaşayacak olmamız bizi büyük ve güçlü bir ülke yapıyor. Bu mozaiğin küçük bir parçası olan Babaeski'de de bugün Babaeski roman derneğimiz ile Babaeski protokolü olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösteren çok anlamlı bir dostluk futbol maçı etkinliği yaptık. Spor bizi birleştiren ve bizi diri tutan en önemli olgudur. Bizde bu gücü kullanarak spor aracılığıyla daha fazla bir araya geleceğiz, daha fazla etkinlik yapacağız böylece her zaman bir olacağız diri olacağız" dedi.



