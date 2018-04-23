Roman çocuklar Canik'te buluştu

SAMSUN,() - SAMSUN'da "Melodik Çığlıklar" projesi kapsamında Türkiye'nin değişik illerinden kente gelen Roman çocuklar, "En Roman Dostu Belediye Başkanı" seçilen Başkan Osman Genç'i ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden Roman çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Canik'te buluştu. "Melodik Çığlıklar" projesi kapsamında İstanbul, Eskişehir ve İzmir'den gelen Roman çocuklar, geçtiğimiz günlerde En Roman Dostu Belediye Başkanı seçilen ve ödülünü Brüksel'de alan Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in misafiri oldu. Roman çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Genç, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

EŞİT HİZMET ANLAYIŞI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile Başkan Yardımcısı Alican Usta'nın da yer aldığı ziyarette misafir çocuklarla sohbet eden Başkan Genç, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun bütün çocukların daha iyi bir gelecek hakları olduğunu söyledi. Bugüne kadar çocuklar için çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Genç, eşit hizmet anlayışları gereği Roman çocuklar için de eğitimden kültüre, sanattan spora kadar bir çok alanda yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkan Genç, Canik'te yaşayan roman çocuklarının eğitim olanaklarının dünden çok daha iyi olduğuna dikkat çekti.

ROMANLARA ÖZEL MÜZİK OKULU

En Roman Dostu Belediye Başkanı seçilmenin kendileri için onur verici olduğunu, ancak ödül almak için hizmet etmediklerini ifade eden Başkan Genç, "Melodik Çığlıklar projesinden de anlaşılacağı üzere müzik Roman vatandaşlarımızın önemli yetenekleri arasında yer alıyor. Biz de belediye olarak buna istinaden ilçemizde Müzik Okulu kurduk. Amacımız, müziğe yatkın, yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin sanat değerleri arasına sokmaktır. İnanıyorum ki aralarından çok önemli yetenekler çıkacaktır" dedi.

ROMAN KARDEŞLERİYLE BULUŞTULAR

Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek kendisini ziyaret eden Roman çocukların öğretmenlerine seramikten Osmanlı kaftanı hediye etti. Daha sonra misafir Roman çocuklar, Yavuzselim İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Şenliği’ne katıldı. Samsun’daki Roman kardeşleriyle buluşan misafir çocuklar, birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliğe Başkan Genç’in yanısıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile Başkan Yardımcısı Alican Usta, öğretmenler ve veliler de katıldı.

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