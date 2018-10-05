Roma Nekropolü turizme kazandırılacak

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), ()- HATAY’ın Altınözü ilçesine bağlı Yunushan Mahallesi’nde bulunan Gelinler Dağı ve Roma Nekropolü alanı turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Altınözü İlçe Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve kaya mezarlarının yapılacak düzenleme sonrası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini söyledi. Sarı, "Hatay birçok tarihi ve turistik değere ev sahipliği yapıyor. Altınözü bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahip. Bu mirasımızın gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir tarafı da Yunushan Mahallemizde bulunan Gelinler Dağı Roma Nekropolü ve kaya mezarlarıdır. Turizm anlayışı sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı değildir. Altınözü ilçemiz güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçemizdir. Roma dönemine ait kaya mezarları Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunmuş olacağız. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Proje kapsamında yürüyüş alanları, çevre düzenlemesi, ışıklandırma, mağaraların temizliği yapılarak tarih gün yüzüne çıkarılacaktır” dedi.

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