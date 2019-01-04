Rögar kapağı hırsızlık şüphelileri yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yollardaki rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satmaya çalışan C.K. ve E.K. kardeşler jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilıca Mahallesi'nde yollardaki rögar kapaklarının çalındığı ihbarının ardından araştırma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, rögar kapaklarının 07 SF 228 plakalı kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri araç plakasında şüphelilerin C.K. ve E.K. kardeşler olduğunu belirledi.

Manavgat'taki evlerinde gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada verdikleri ifadede, rögar kapaklarını almanın suç olduğunu bilmediklerini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. ve E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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