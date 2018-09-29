RodostoCup Uluslararası Yelken Yarışları başladı

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları, ilk iki gün olumsuz hava koşulları nedeniyle yarış yapılamadığı için, üçüncü gün verilen start ile başladı.



RodostoCup Yelken Yarışları, olumsuz hava koşulları yarış yapılmadan geçilen ilk iki günün ardından, üçüncü gün verilen start ile başladı. İlk iki gün çok sert rüzgâr ve yüksek dalga gibi olumsuz hava koşullarının yarışların sağlıklı bir şekilde yapılmasına müsaade etmediği belirtildi. Üçüncü gün yarışlarında optimist kategorisinde 7 ülkeden 311 sporcu yarıştı. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Tesisleri açıklarında gerçekleşen yarışlar, yarın tamamlanarak dereceye giren sporcular belirlenecek. Ödül töreni yine Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Yelken yarışlarının yanı sıra IOM (1 Metre Sınıfı radyo kontrollü model yat) kategorisinde de yarışlar düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 15 yarışmacı uzaktan kumandalı yelkenli tekneleri ile heyecan ve coşku dolu bir yarış gerçekleştirdiler.

EŞKİNAT: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA TALİBİZ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yıl RodostoCup Yelken Yarışları'nın dördüncüsünü yaptıklarını belirterek, "Biraz şanssız başladık, ilk iki gün hava koşulları uygun olmadığı için yarışlar yapılamadı. Ama bugün startımızı verdik ve yarışlar başladı. 7 ülkeden 311 genç sporcumuz optimist kategorisinde yarışıyor. Vatandaşlarımız Süleymanpaşa sahilinden denize baktıklarında 311 yelkenin oluşturduğu adeta bir papatya tarlasına bakacaklar. Farklı kategorilerde de yarışlar var. IOM tabir edilen uzaktan kumandalı yelkenli tekne yarışlarını da bünyemize ekledik. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'na da talibiz. Umarım o şampiyonayı da Tekirdağ'a getireceğiz" dedi.

Tekirdağ'ın daha iyi şeylere layık olduğunu söyleyen Eşkinat, "Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsinler. Şu anda eş zamanlı olarak 4-5 farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi.