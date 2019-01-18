Robotik ve STEM Gençlik programı tamamlandı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR USO Anadolu Lisesi'nde iki ay süren 'Yenilikçi Robotik ve STEM Gençliği' Projesi düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

USO Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Süleyman Çakıcı ve Hüseyin Çetinkaya, Okul Müdürü Kadir İpek, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Kadir İpek projenin, yenilikçi ve sorgulayan bakış açısına sahip olma becerileri kazanarak STEM (Fen-Teknoloji-Matematik-Mühendislik) alanlarında gençlerin pratik çözümler üretmelerini sağlayacak faaliyetler içerdiğini belirtti.

Proje sorumlusu bilgisayar mühendisi Ebru Öktem ise proje ile öğrencilerin temel seviyede kodlama eğitimi aldığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı da amaçlarının öğrencilere 21'inci yüzyıl teknolojilerini kazandırmak olduğunu kaydetti.

Programda yenilikçi robotik ve STEM gençliği kulübü üyeleri arasında kendi yaptıkları başlangıç eğitim robotları ile 'çizgi izleyen robot' ve 'engelden kaçan robot' kategorisinde yarışma düzenlendi. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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