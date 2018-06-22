Rize’ye yeni futbol sahası yapılıyor

RİZE'de yıkılan Ekrem Orhon Futbol Sahası’nın yerine yapılacak yeni amatör futbol sahasının 28 Temmuz 2018 tarihinde ihale edileceği belirtildi.

Rize’de amatör takımlar yeni futbol sahasına kavuşacak. Ekrem Orhon Futbol Sahası’nın yıkılmasının ardından yenisi yapılacak olan amatör futbol sahasının 28 Temmuz 2018 tarihinde ihale edileceği, çalışmaların ise yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Günün ihtiyaçlarına yönelik modern bir proje ile hazırlanan futbol sahsının protokol tribünü 50, VIP tribünü 368, basın tribünü 63 ve seyirci tribünü bin 683 toplamda 2 bin 164 koltuk kapasiteli olacağı, ayrıca, içerisinde 2 adet basın odası, VIP salonu, 4 adet soyunma odası, 4 adet antrenör odası, 2 adet ısınma salonu, bay-bayan hakem odaları, farklı ölçülerde toplamda 36 adet kulüp odaları ile bir de seminer odasının yer alacağı belirtildi. Futbol sahası valilik karşısındaki dolgu sahasında yapılacak.