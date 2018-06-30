Rize’nin internet dizisi var

Arzu ERBAŞ/RİZE () - RİZE'de çekimleri 1 yıldır devam eden internet dizisinin yayına girmesi için geri sayım başladı.

Rize’de çekimleri yapılan 'Ters Yön' isimli internet dizisi konusu ve kurgusu ile dikkat çekiyor. Yapım ve yönetmenliği Harun Mavi ’nin üstlendiği dizinin başrollerini Yasin Büyük ve Kadir Ali Pekşen’in paylaşıyor. Dizide madde bağımlılığı, getirdiği kötü sonuçlar irdeleniyor, Rize'de 3 amca oğlunun suç yapılanmaları ile mücadelesi ve bu mücadele sırasında yaşadıkları zorlukları anlatılıyor .Çalışmaları bir yıla yakın süredir devam eden dizi 40 kişilik ekiple hayata geçiriliyor.

Filmin yönetmeni Harun Mavi, Rize’de denenmemiş bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek "Yapım çalışmalarında sona yaklaşılan dizi kısa süre sonra hayatımızın bir parçası olacak . Dizide Rize’nin kültürel yapısı, gelenekleri, karadeniz insanının mertliği, sevecenliği, aşkları, hüzünleri, neşesi ve yerel konuşma ağızı gerçeğine uygun olarak anlatılıyor. Dizi senaryosu ile madde bağımlılığı, getirdiği kötü sonuçları ve bu konuda neler yapılması gerektiğini bazen hüzünle, bazen mücadelenin en sertiyle anlatacak. 3 amca oğlunun suç yapılanmaları ile mücadelesinin anlatıldığı dizimizde kahramanlarımız giriştikleri mücadelenin ne kadar tehlikeli ve zor olduğunun farkındadırlar ama şehrin temiz kalması için tüm tehlikeleri göze alırlar. Dizide Rize insanının neşeli halleriyle gülümseyecek ve yürek yakan aşklarıyla hüzünleneceğiz. “ dedi.