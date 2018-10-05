Rize’de zabıta fırsatçıların peşinde

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ürün fiyatları ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetleri tek tek değerlendirdi, denetimlerini de sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Haksız fiyat artışı yapılan yerleri şikayet edin' çağrısı ile harekete geçen Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyor. Zabıta ekipleri tarafından sürdürülen kontrollerde, bakkallar, marketler, mağazalar gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarını sağladığı ticari alanlarda etiket fiyatları incelenerek, karşılaşılan usulsüz fiyat artırımı karşısında da yasal işlemler uygulanıyor.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada; “Rize’de yaşayan vatandaşlarında belediyeyi arayarak şikayette bulunduğu ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesiyle yapılan denetimlere Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. Maddesi gereği hız kesmeden devam edecek” denildi.