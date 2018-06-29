Rize’de Yaz Spor Okulları açıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE () - RİZE'de, yaz tatiline giren çocukların sporla dolu bir zaman geçirmelerinin amaçlandığı İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Rize’de öğrenciler yaz spor okulları için Yeni Şehir Spor Salonu’nda buluştu. Törende spor branşları ile ilgili gösteriler sunulurken yaz spor okullarında yapılacak sportif faaliyetlerin önemi anlatıldı. 05-18 yaş grubu Çocuk ve Gençlere yönelik açılan yaz spor okullarında 30 spor branşında 50 uzman antrenör ile hizmet verilecek.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cafer Küçükmustafa, her yıl açılmakta olan İl Spor Merkezlerinin amacının öncelikle çocuklara ve gençlere spor yapmayı teşvik etmek olduğunu belirterek "Amaç; sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklar yerine vatanını ve milletini seven elit sporcular yetiştirmektir. İl Spor Merkezlerimizde alınan eğitimlerle çocuklarımıza sporcu olma yolu açmaktayız. İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezleri onlar için önemli bir fırsat olmaktadır. Sporu bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegane amacımızdır. Sporun çocuklarımızın yaşamında sadece yaz döneminde değil okul dönemlerinde de olması çok önemlidir” dedi.

Program sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi.