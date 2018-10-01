Rize’de uyuşturucu operasyonu

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda bir araçta yapılan aramada, aracın stepne kısmında zulalanmış 5 ayrı poşet içerisinde toplam 2,5 kilogram toz esrar maddesi ile 79 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli, L.Y. tutuklandı, M.K . ise adli kontrol şartı ile bırakıldı.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda ise 152 gram kubar esrar, 7 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.