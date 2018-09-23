Rize’de tarihi çınar ağacı kesildi

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE'de sembol haline gelen tarihi çınar ağacı tehlike oluşturduğu gerekçesi ile kesildi.

Rize eski Orta Cami yanında bulunan tarihi çınar ağacı, ekiplerce kesildi. 80 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacının zaman içerisinde çürümeye başladığı ve yan yattığı için tehlike oluşturduğu ve bu yüzden kesildiği öğrenildi. Çevre esnafı tarihi çınarın kendileri için bir sembol olduğunu belirterek kesildiği için üzüldüklerini, ancak zaman içerisinde çürümeye başlayan tarihi çınarın tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.