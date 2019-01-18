Rize’de karne heyecanı

RİZE’de, 67 bin 362 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Karne törenine katılan Vali Kemal Çeber “Çocuklarımız, tatil süresince arkadaşlarıyla görüşmeli, sosyal ortamlarda bulunmalarına fırsat verilmeli ve kitap okumaya teşvik edilmelidirler” dedi.

Taşlıdere Gazi İlk ve Ortaokulu’nda karne dağıtım törenin düzenlendi. Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Okulun folklor ekibinin gösterisi ile karşılanan ve tören süresince çocukların yakın ve sıcak ilgisi ile karşılaşan Vali Çeber, eğitimde Rize’yi daha ileri noktalara taşımak için yoğun bir çabanın içinde olduklarını söyledi.

Öğrencilere tatille ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulunan Vali Çeber, iyi dinlenmeleri, bol bol kitap okumalarını söyleyerek ”Yoğun bir eğitim döneminin ardından tatil bütün çocuklarımızın hakkı. Veliler olarak çocuklarımızı sadece aldıkları notlarla değerlendirmemeliyiz. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Çocuklarımız, tatil süresince arkadaşlarıyla görüşmeli, sosyal ortamlarda bulunmalarına fırsat verilmeli ve kitap okumaya teşvik edilmelidirler” dedi.