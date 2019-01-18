Rize’de 'Kan ve Kök Hücre' bağışı eğitimi verildi.

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE Belediyesi'nin destekleriyle Kent Kadın Konseyi ve Rize Belediyesi Gençlik Merkezi, kök hücre ve kan bağıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verdi. Türk Kızılay’ı Doğu Karadeniz Bölge Merkezi Müdürü Dr. Dilan Baran, katılımcılara "kök hücre bağışının kan başından pek farklı olmadığını kan bağışı yapabilen herkes kök hücre bağışında bulunabilir’’ dedi.

Rize Belediyesi meclis salonunda yapılan eğitime, Rize Valisi Kemal Çeber'in eşi Nelihan Ayan Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat kasap'ın eşi Menduha Kasap, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türk Kızılay’ı Doğu Karadeniz Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Dila Baran, kök hücre bağışının kan bağışından farklı olmadığını ifade etti. Baran, ’’Her eğitimde olduğu gibi yine farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Kök hücre bağışı ile ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. İnternet ortamından kaynaklı bir şey, arama motoruna kök hücre kemik iliği nakli ile ilgili bir şey yazdığınızda, karşınıza bir ameliyathane ortamı çıkıyor. Bu işlemin kan bağışından pek bir farklı yok. Bu bağış için güç kuvvet gerekmiyor. Kan bağışı yapabilen herkes kök hücre bağışı yapabiliyor. Bu eğitimler sonrası katılımcılardan olumlu tepkiler alabiliyoruz. Eğitimden sonra bağışçı olmak isteyenleri görünce eğitimin önemini anlıyoruz. Bu sayede bir kişinin bile hayatını kurtarsak bu bizi mutlu etmeye yetiyor.’’ dedi.

Eğitime katılan Türkkök'ün ilk kök hücre bağışçısı Sedef Göktopal, kan veremediğini ama kök hücre bağışçısı olabildiğini ifade etti. Gökduman "Üniversite öğrencisi iken Kızılay'ın bir etkinliğinde kök hücre bağışı için örnek verdim. 50 kilo altında olduğum için kan veremiyordum. Kök hücre örneği için bende üç tüp kan alındı değerlerim kontrol edildi. Çok kısa bir süre sonra bana dönüş yapıldı. Beş gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere iki aşı oldum. Beş günün sonunda normal kan verme işleminden çok da farklı olmayan bir yöntemle kök hücre bağışçısı oldum" diye konuştu.

Kök hücre naklinde sonra hayatında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Göktopal, ‘’Hayatımda tek bir şey değişti. Bir insanın hayatını kurtarmak çok güzel bir şey. Hayatımda sadece bu duygunun çok güzel bir şey olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.