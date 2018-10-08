Rize’de kaçak silah imalatı ve uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Arzu ERBAŞ/RİZE()- RİZE'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah atölyesi bulundu, çok sayıda silah, mühimmat ve silahlara ait malzemeler de ele geçirdi. Ekipler ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında da düzenlediği operasyonda; çok miktarda kenevir ile kaçak sigarayı da yakaladı. Olaylarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler, kentte bir atölyede kaçak yollarla silah üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda; 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, 571 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7.65 mm çapında fişek, 160 adet kurusıkı fişek, 42 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tabanca namlusu, 4 adet kabze kapağı ile muhtelif miktarda silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, uyuşturucuya yönelik düzenlediği operasyon kapsamındaki aramalarda da; 6,918 gram kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu ile bin 540 paket bandrolsüz kaçak sigarayı ele geçirdi.

Düzenlenen operasyon ve denetimlerde, olaylarla ilgili toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı serbest kalırken, 1'inin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.