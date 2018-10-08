Rize’de kaçak silah imalatı ve uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Arzu ERBAŞ/RİZE()- RİZE'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah atölyesi bulundu, çok sayıda silah, mühimmat ve silahlara ait malzemeler de ele geçirdi. Ekipler ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında da düzenlediği...

Rize’de kaçak silah imalatı ve uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Arzu ERBAŞ/RİZE()- RİZE'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah atölyesi bulundu, çok sayıda silah, mühimmat ve silahlara ait malzemeler de ele geçirdi. Ekipler ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında da düzenlediği operasyonda; çok miktarda kenevir ile kaçak sigarayı da yakaladı. Olaylarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipler, kentte bir atölyede kaçak yollarla silah üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda; 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, 571 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7.65 mm çapında fişek, 160 adet kurusıkı fişek, 42 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tabanca namlusu, 4 adet kabze kapağı ile muhtelif miktarda silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, uyuşturucuya yönelik düzenlediği operasyon kapsamındaki aramalarda da; 6,918 gram kubar esrar,  17 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu ile bin 540 paket bandrolsüz kaçak sigarayı ele geçirdi. 

Düzenlenen operasyon ve denetimlerde, olaylarla ilgili toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı serbest kalırken, 1'inin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi. 

 

YORUM EKLE
Gönder