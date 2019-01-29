Rize’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştular

Arzu ERBAŞ/RİZE()- RİZE’de ilk kez yapılan kapalı laparoskopik yöntemle iki kanser hastası sağlığına kavuştu.

Prostat kanseri olan Hüseyin Kansız (65) ile testis kanseri tanısı alan Mehmet Alkan (33) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat oldu. Kapalı laparoskopik yöntem sayesinde hastalar ameliyat sırasında daha az kanama yaşarken ameliyat sonrasında daha çabuk iyileşerek erken taburcu oluyor, günlük hayatlarına daha kısa sürede dönüyor. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Eren, testis kanseri olan Mehmet Alkan’a yapılan operasyon hakkında bilgi vererek “3 seans kemoterapi alan hastanın kitlesi 10 santimetreden 3 santimetreye gerilemiş ve Tıbbi Onkoloji tarafından kalan kitleye operasyon için tarafımıza yönlendirilmiştir. Kliniğimizce yapılan değerlendirme sonrasın kalan metastatik tümöre Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Disseksiyonu (Kapalı lenf bezi çıkartılması ameliyatı) yapıldı. Kitle karın içindeki aort damarına, sol böbreğin damarına ve sol böbrekten çıkan idrar kanalına(üreter) yakın ve yapışıktı. Zor bir operasyon ve ince kesilerle bu kitleyi tümörü tamamen çevre dokulardan arındırarak çıkarttık” dedi.

İdrarda zorlanma şikâyeti ile hastaneye başvuran Hüseyin Kansız ile ilgili bilgi veren Dr. Eren “Prostat kanseri teşhisi konulan hasta yapılan tetkiklerinde kanserin vücuda yayılmadığının anlaşılması üzerine hastaya laparoskopik radikal prostatektomi (kapalı prostat kanseri ameliyatı) yapıldı. Kliniğimizde açık olarak yapılan bu ameliyatı ilk defa laparoskopik(kapalı) yöntemle gerçekleştirdik” dedi ve tedavisi tamamlanan hastanın daha erken sürede taburcu edildiğini ifade etti.

Rize koşullarında 15 yıl önce düşünüldüğünde bu operasyonların hayal olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Hasan Türüt “Hastalarımızı çok büyük merkezlerde yapılabilen ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturmayı hedefledik. Rize koşullarında on beş yıl önce düşünüldüğünde bu operasyonlar hayaldi. Artık rutin olarak bu ameliyatlar hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemiz ismine layık olarak ve gerçek rolüne ait hedeflere göre her gün ayrı bir başarı hikâyesi yazıyor.” dedi.