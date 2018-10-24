Rize’de eski kıyafetler için geri dönüşüm zamanı

Arzu Erbaş/RİZE() - RİZE’de, belediye tarafından 'Sıfır Atık' Kampanyası kapsamında yapılan sözleşme doğrultusunda Rize’de evlerde bulunan eski kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlayacak.

Sıfır Atık kapsamında Rize’de mahallelere eski kıyafetler için konteynır bırakılacak. Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Wh İnternational geri dönüşüm firması ile anlaşma sağlandı. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ve geri dönüşüm firması fahibi Waleed Saleh Ali Al- Sharıfı, karşılıklı protokol imzaladı. Rize Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz ve Temizlik İşleri Müdürü Bünyamin Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette, taraflar detaylı görüşmeleri yaparak karara bağladı.

Ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak olan Sıfır Atık kampanyası ve imzalanan protokol ile ilgili bir açıklamada bulunan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Günümüzde eski kıyafetlerden veya kullanılmayan eşyalardan kurtulmak toplum için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Tercih edilen en kolay yöntemse çöp kutusuna atmaktır. Sonrasında atılan eşyalar ne çevre kuralarına göre yok edilebilmekte nede ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılmasını sağlamakta. Rize Belediyesi olarak buna çözüm amaçlı Sıfır Atık Kampanyası çerçevesinde Geri Dönüşüme yönelik İlgili firma ile sözleşme imzaladık. Bu sayede söz konusu eşyaların ilimizde geri dönüşümü sağlanacak olup hayırlı adımlar atılmasına vesile olmayı hedefliyoruz. İlgili firma ile karşılıklı atılan imzaların akabinde, ilimizde mahallelerimize yerleştirilecek olan konteynırlar sayesinde ve vatandaşlarımızın da sağduyulu oluşuyla birlikte güzel işler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Gerekli hazırlıkların ardından Rize Belediyesi olarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu uygulamanın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Giysi, ayakkabı, çanta gibi eşyaların geri dönüşümüne katkıda bulunulacak proje ile toplanan kumaş içerikli eşyalar geri dönüşüme tabi tutularak yeniden iplik olacak şekilde değerlendirilecek.