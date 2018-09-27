Rize’de ekmeğin gramajı düştü

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE’de maliyetleri karşılamakta zorlanan fırıncı esnafı, 300 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeğin gramajını 260 grama düşürdü.



Rize’de fırıncılar un, maya gibi ekmek yapımında kullanılan ürürlere gelen artışlar üzerine ekmek fiyatında yüzde 15’lik artışa gitti. Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, ağustos ayında kullandıkları malzeme ve yakıta gelen zamlar ardından bir fiyat ayarlaması yapmalarının kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, “Ekmek yapımında kullanılan un 70 TL’den 110’ TL’ye çıktı. Bunun yanında mayanın fiyatı 40’tan 60 TL’ye yükseldi. Bunun üzerine elektrik, doğalgaz gibi yakıtta kullandığımız giderlerde yine aynı şekilde artışlar oldu. Fırıncı esnafımız maliyetler karşısında ezilmeye başladı. Türkiye’nin dört bir tarafından ekmek zammı için başvurular yapıldı, bazı yerlerde uygulanmaya başlandı. Bursa, Sakarya, Kocaeli, Giresun ve daha sayabileceğimiz bir çok ilde fiyat geçişi yapıldı. Diğer illerde fiyat beklentileri devam ediyor. Bakıldığı zaman en az yüzde 40 oranında giderlerimiz artmıştır. Buna rağmen bizim artışımız bu giderleri karşılamamakla beraber yüzde 15’le sınırlı kalmıştır. Bu bir zam değildir. Bu artış fırıncı esnafının ayakta kalabilmesi için bir can suyudur. Fırıncı esnafımız keyfi bir zam yapmamıştır.” dedi.



'FİYAT ARTIŞI GEREKLİ MAKAMLARLA İSTİŞARE HALİNDE ALINDI'



Yüzde 15’lik artışın alınmasın da gerekli girişim ve onayı aldıklarını ifade eden Kumbasar,”Rize’de ekmek fiyatıyla ilgili Valilik, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve ilgili meslek odasının katılıyla fiyatlar değerlendirildi. Fırıncılar odasının talebi olan yüzde 15’lik artış oy birliği ile kabul edildi ve bakanlığın görüşüne sunuldu. Bakanlık süresi içerisinde olumlu veya olumsuz bir karar veremedi. Nihai karar merci olan Esnaf Odalar Birliği yönetimi komisyon kararını alarak bu fiyat artışını onayladı. Yasal süreç tamlanmış olup yüzde 15’lik artış uygulaması 26 Eylül Çarşamba günü uygulamaya başlamıştır. Halkımızın bu haklı gerekçelere dayanan haklı talebimizi anlayışla karşılayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Başkan Kumbasar, bu artışla beraber bazı ilçelerde maliyetlerin artmasıyla zor günler geçiren fırıncı esnafının da fiyat artışlarını kendi tarafından yapılmasının da önüne geçilmiş oldu.