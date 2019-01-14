Rize’de dev kompleks hayata geçiyor

Filiz YILDIRIM/RİZE, ()-RİZE’nin İyidere ilçesinde, hükümet konağı, belediye, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının yer alacağı proje hayata geçiyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, proje kapsamıdaki dev kompleksin inşasına kısa sürede başlanacağını belirtti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İyidere ilçesinde planan hükümet konağı, belediye, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının yer alacağı projeye ilişkin konuştu. Projeye çok kısa zamanda başlanacağını duyuran Avcı, “Bu proje için güçlü desteği ve katkısı nedeniyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin görselini paylaşan Avcı, projenin kısa sürede hayata geçeceğini kaydederek “İyidere ilçemizde içinde hükümet konağı, belediye, emniyet ve jandarmanın yer alacağı dev bir kompleksi hayata geçiriyoruz. Çok kısa zamanda başlatacağımız bu proje için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya güçlü desteği ve katkısı nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.