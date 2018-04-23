Rize’de berberler artık pazar günü tatil yapacak

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Berberler ve Kuaförler Esnaflar Odası aldığı karar ile Pazar günü Rize il sınırları içinde bulunan tüm berberlerin kapatılması isteği Rize Valiliği'nce onaylandı.



Rize Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile alınan ortak görüş kararı sonucu kentte bulunan berber işletmelerinin pazar günü kapatılması talebi Rize Valiliğinin onayından sonra yürürlüğe girdi. Rize Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, oda olarak çok sayıda berber ve kuaförlerden oluşan üyelerinin olduğunu ve ortak karar alınarak bütün berber ve kuaförlerin istekleri üzerine haftada bir gün tatil olması için istekte bulunduklarını söyledi.



‘BERBERLERİN ORTAK ÇAĞRISIDIR’

Alınan kararın tüm berberlerin ortak çağrısı olduğunu belirten Gündoğan, “Yıllardır oda başkanından istenen birkaç tane konu var. Bunların en önemlisi de haftada bir gün tatil yapma konusuydu. Yaklaşık 20 yıldır haftada bir gün tatil olsun isteği yetkililer başta olmak üzere oda başkanı olarak söyleniyor. Ben oda başkanı olarak 4 dönemdir görev yapıyorum. Alınan bu karar maddesi yetkili idarenin görüşü alınarak valiliğin kararıyla pazar günü tatil olması konusunda yasal olarak karara bağlanmıştır. Biz meslektaşlar olarak aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu kararı uygun bulmayanlar haftanın yedi günü sabah sekizden akşam 22’ye kadar çalışıyorlar. Olabilir bir şey olamadığını kendi kafalarında da çözeceklerdir. Berberlerimiz çalıştıkları için sosyal hayata dahil olamıyorlar. Çoluk çocuklarıyla aileleriyle arkadaşlarıyla zaman geçiremiyorlar. Bundan sonra alınan karar ile pazar günü bütün berber dükkânları kapalı olacak. Bu karar berberlerimizin ortak çağrısıdır" dedi.



‘ALINAN KANUNA UYMAYANA CEZA’

Alınan karara uymayan birkaç kişiyi de bu karara ve berber arkadaşlarına saygı duymaya çağıran Gündoğan, “Biz bu kararı kendi başımıza almadık. Bu karara riayet etmeyenler konusunda gerekli kanuni işlem yapılmak zorunda olacağız. 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununun 24'üncü maddesine göre disiplin kurulu cezaları vardır. Bunlar para cezası, 6 ay ile 2 yıl arası süreyle iş yeri kapatma cezası olarak karşılarına çıkabilir. Biz hiçbir zaman üyelerimizin böyle cezalara çarptırılması taraftarı da değiliz. Çoğunluğun aldığı bir karardır. Eğer 110 berber esnafımızdan 3-4 tanesi bu kurala uymuyorsa burada haksız rekabet oluşuyor. Diğer esnaf arkadaşımızın müşterisi kaçak açık olan berbere gidince kurala uyan arkadaşımızda bu durumda mağdur oluyor ve haksız rekabet ortaya çıkıyor. Kanun ne gerekiyorsa bu gündün itibaren uygulamaya konulacaktır” diye konuştu.

‘HER GÜN 15 SAAT AYAKTA DURUYORUZ’

Berber esnafı Ramazan Yılmaz da hafta sonu istirahat etmek istediklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Onlar odanın zorla berberleri kapattığından bahsediyorlar. Burada hep beraber konuşarak alınan bir karar var. Herkesi meslektaşına saygı duyarak Pazar günü iş yerlerini kapatmaya davet ediyorum. Her gün 15 saat ayakta durarak mesleğimizi yapıyoruz. Dolayısıyla meslek hastalıkları fazla ayakta durmaktan oluşan sorunlarımız var. Biz hafta sonu istirahat etmek istiyoruz. Bizde normal çalışanlar gibi tatili hak ediyoruz. Mesleğimiz gereği günde yaklaşık 12 saat ayakta duruyoruz. Bizimde dinlenmeye ailemizle vakit geçirmeye hakkımız var” diye konuştu.