Rize’de 7 ayda 7 bin kilo elektronik atık toplandı

Arzu ERBAŞ/ RİZE () - RİZE’de elektronik atık toplama ve atık pil yarışması sona erdi. En çok atık toplayan okullar projektör, yazıcı, laptop ile ödüllendirildi

Rize Belediyesi, TAB ve TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) işbirliği ile Ekim 2017 de başlayan elektronik atık toplama ve atık pil yarışması tamamlandı. Okullar arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda 5500 kg elektronik atık, 1500 kg da atık pil toplandı. Ödüle hak kazanan okulların hediyelerini Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz takdim etti.

Elektronik Atık Toplama yarışmasında Çiftekavak Polis Amca Ortaokulu; projektör, yazıcı, laptop, saksıda tohum, Çiftekavak Polis Amca İlkokulu; projektör, yazıcı, laptop, Doğuşçay İlkokulu ; yazıcı, Muradiye İlkokulu; projektör, , laptop, Muradiye Ortaokulu; saksıda tohum, Fatma Nuri Erkan Bilim Merkezi; yazıcı, hoparlör, frisby, Taşlıdere Gazi İlköğretim Okulu; yazıcı, Şevket Yardımcı İlköğretim Okulu;yazıcı kazandı.

Atık Pil Toplama kampanyasında ise Doğuşçay İlköğretim okulu 383.50kg Atık pil toplayarak masa tenisi, Şehit Şuaip Seferoğlu İmam Hatip Orta Okulu 184 kg ile Spor Seti, Pazar Haberal Ortaokulu 146 kg ile satranç takımının sahibi oldu.

Geri dönüşüme önem verdiklerini söyleyen Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap atık yağ, kağıt, metal, cam ve plastikler için de geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hasar gören, kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, içerdikleri ağır metaller nedeniyle doğayı kirletiyor ve gelecek nesilleri tehdit ediyor. Bunun önüne geçmek için kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar için dönüşüm projemizi tamamladık. 5500 kg elektronik atık, 1500kg da atık pil topladık.Ödüle hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.