Rize’de 57 üreticiye 14250 adet mavi yemiş fidanı dağıtıldı

RİZE () – RİZE’de, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 57 üreticiye 14 bin 250 adet mavi yemiş fidanı dağıtıldı.

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Bitkisel Üretiminin Geliştirilmesi ve Rize İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Köylerde Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projeleri kapsamında Yeni Şehir Stadyumunda mavi yemiş fidan dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şafak Bulut, İl Müdür Yardımcısı Selda Dalgıç, İl Müdürlüğü teknik elemanları ve üreticiler katıldı. Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Rize İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Köylerde Maviyeymiş Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında 57 üreticiye katılım sertifikası verildi, 14 bin 250 adet maviyeymiş fidanı teslim edildi.

Törende konuşan İl Müdürü Şafak Bulut, çaya destek ürün olarak dar gelirli aileye destek amacıyla gelir düzeylerini artıran projeler yürütüldüğünü söyledi. Bulut, “Mavi yemiş konvansiyonel tarıma hem de organik tarıma uyumlu. Üretime teşviki artırıyor. İl Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen maviyemiş projeleri kapsamında 276 dekar alanda dekarda ortalama 400 kilogram verimle ilimize yıllık ekonomik getirisi tahmini 1.650.000,00 TL’dir” dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş da Rize'de çaya ilave destek ürün olarak mavi yemiş üretiminin her geçen gün artış gösterdiğini belirterek “Son yıllarda Rize de yapılan tarımsal destekler arttı. Bu yönde çalışmalarından dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Her zaman üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sertifika dağıtım töreni yapıldı. Tören sonunda Rize Merkez, Fındıklı, Pazar, Güneysu, Çayeli, İyidere, İkizdere, Kalkandere, Hemşin, Çamlıhemşin, Ardeşen İlçelerinde üreticilere mavi yemiş fidanları dağıtıldı. Çaya destek ürün olarak sürdürülen mavi yemiş yetiştiriciliğinden proje kaynaklarının artırılarak daha fazla üreticinin yararlanmasının sağlandığı belirtildi.