Rize Ziraat Odası'nda Uzun, aday oldu

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE Ziraat Odası Başkan adayı Temel Ali Uzun, seçimler sonrası yıllardır oturan yapıyı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Rize Ziraat Odası seçimleri 3 Şubat’ta yapılacak. Seçimlerde oy kullanacak delege seçimleri aralık ayında başlanarak tamamlandı. Seçimler sonucu belirlenen 124 delege Şubat ayında yapılacak olan Rize Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanacak. Seçimler öncesi gazeteciler ile bir araya gelen Rize Ziraat Odası Delegesi, Mali Müşavir Temel Ali Uzun, “3 Şubat’ta yapılacak seçimlerde 20 yıldır tek adam tarafından yönetilen ve çay üreticisi bir çok icraatı öteleyen sistemi ayağa kaldırmak için aday olduk.” dedi.



Seçim sürecinin 16 Aralık’ta delege seçimleri ile başladığını ifade eden Uzun, “Merkez ilçeye bağlı 126 köy ve mahallede delege seçimleri gerçekleşti. Burada müstahsilin iradesi ortaya çıktı. Bölgelerden 124’ü delege seçimini tamamladı. 124 delegeye tek tek giderek sorunları anlatacağız, onlarda karar verecekler” diye konuştu.

Ziraat odalarının daha iyi yönetilip aktif hale getirilmesi için çalışmaları ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Uzun şunları söyledi:

“Ziraat Odası yönetime talip olduk Bu odayı hep beraber yönetme anlayışı içerisindeyiz. Rize Ziraat Odası; 40 bin üyesi olan, yaklaşık iki milyon lira bütçesi olan, il genelinde toplamda 130 bin üyesi olan ve yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık çay piyasasının üretici birliklerinin oluşturdukları bir yapıdır. Çay Rize ili ekonomisinin yüzde 80’nini temsil ediyor. Çay üretimi Rize'nin ekonomisi açısında çok önemli bir tarım ürünüdür. Baktığımız zaman ziraat odasının en büyük ürünü Rize’de çaydır. Çay Rize ekonomisinin yüzde 80’nini oluşturuyor. Yaklaşık on beş bin kişinin dolaylı veya dolaysız olarak istihdam edildiği bir sektördür. Fakat çay sektörünün sorunları var. Halk dilinde vampir kelebek olarak adlandırılan bir böcek türü her ne kadar çay bitkisine zarar vermediği söylense de gelecekte sorun oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu kelebek için ziraat odası bu güne kadar ciddi bir çalışma yapamadı. Özel sektörün müstahsilden çok düşük fiyatlara çay alması bir sorundur. Çay sektörü ile bir kanun çalışması yapılmaktadır. Bu konuda müstahsil bilgilendirilmemektedir. Bu ve buna benzer sorunları görerek bu göreve talip olduk. İnşallah delegelerin de teveccühü ile yıllardır oturan bir ziraat odasını ayağa kaldıracağız. Seçime kadar ziraat odasında yapılan ve yapılamayan bir çok şeyi delege arkadaşları ziyaret ederek anlatacağız. İnanıyorum ki bu seçim sonunda Rize ziraatçısı ve çay tarımı ile uğraşan binlerce müstahsil kazanacaktır.”