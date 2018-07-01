Rize Ziraat Odası: Çaykur kotayı düşürmemeli

Aytekin KALENDER/RİZE () - RİZE Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, birinci sürgünü sona eren yaş çay alımını değerlendirdi. Paliç, birinci sürgününün ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle sıkışıklık yaşandığını belirterek ÇAYKUR'un belirlediği kotayı ikinci sürgünde de düşürmemesi gerektiğini söyledi.

ÇAYKUR'un 25 Nisan'da başladığı yaş çay alımında birinci sürgünde 217 bin 500 ton çay alımı gerçekleştirdi. Birinci sürgün dönemini değerlendiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu sene iklim şartları nedeniyle bütün bölgelerde çay hasatının aynı anda başladığı söyledi. Paliç, "Genellikle birinci sürgün dönemi çay bölgemizin hudut bölgeleri olan Hopa ve Kemalpaşa'dan başlar ve 10 gün sonra da Rize Merkez'de çay hasatına geçilirdi. Bu sene iklim koşullarının el vermesi nedeniyle Rize'de, Hopa'da, Andon'da yani heryerde aynı anda hasat yapıldı." dedi.

'BU DURUMA KİMSE YETİŞEMEZ'

Birinci sürgünün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle aceleci ve sıkışık bir süreç yaşadıklarını ifade eden Paliç, "25 Nisan'da başlayan hasat dönemi özellikle 16 Mayıs'ta Ramazan ayının başlaması ile aceleci bir hal aldı. Herkes Ramazan ayından önceki 10-15 günlük süre içerisinde çayını elden çıkarmak istedi. Bu duruma kimse yetişemez. ÇAYKUR'un ya da özel sektörün bu konuda yapabileceği bir şey yok" diye konuştu.

'İL DIŞINDAKİLER HASATA ERKEN BAŞLAMALI'

Paliç, il dışında yer yaşayan Rizelilerin çay hasatında geç kalmamaları gerektiğini söyleyerek, "İl dışında olan Rizeli hemşerilerimize biz her zaman 'Çay hasatına erken gelin' uyarısında bulunuyoruz. Geç gelmeleri onların çaylarını daha ucuza elden çıkarmalarına neden oldu. Ayrıca buraya geldiklerinde herkes çay toplayan işçilerini bulmuş oluyor. Bu sıkışık durumda daha fazla para vererek çay toplayacak işçi bulmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

'ÇAYKUR GEREĞİNİ YAPIYOR'

ÇAYKUR'un günlük yaş çay alım tonunu 9 binden 11 bine çıkardığını hatırlatan Paliç, "ÇAYKUR birinci dönemde 217 bin ton çay aldı. Benim ÇAYKUR'dan ricam kotasını kesinlikle düşürmemesidir. Geçen sene 217 bin tonun altında almış olsada diğer senelerde her zaman 217 bin tonun üstünde çay alımı yapmıştır. Bizim ÇAYKUR'u gözümüz gibi korumamız lazım. ÇAYKUR olmazsa çay, çay olmazsa da Rize'de ekonomi olmaz." dedi.

Paliç, "İkinci sürgün için söylemem gereken en önemli husus il dışında olanların erken gelip çaylarını toplamasıdır. Bu kendi menfaatları için önemlidir ve böyle olursa herhangi bir zararları olmayacaktır. Zaten il dışında olan vatandaşlarımız ilk sürgüne erken gelmiş olsalardı ikinci sürgünde erken başlayacaktı. Birinci sürgündeki gibi bir çay toplama durumu olursa bu duruma kimse yetişemez. Elimizde olan çay fabrikalarını iki katına çıkarsak dahi yeterli olmaz." diye konuştu.