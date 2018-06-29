Rize yüzme il vize yarışları yapıldı

ARZU ERBAŞ/RİZE () - TÜRKİYE Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi il vize yarışlarının Rize ayağı gerçekleşti.

Rizeli yüzücüler, il içi vize yarışlarında barajı geçebilmek için mücadele etti. Rize Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlara 30 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular Yüzme Federasyonu’nun belirlediği sürelerde kulvarı tamamlamak için zamana karşı mücadele verdi. 4 stilde verilen sürelerde yüzmeyi başaran sporcular bir üst tura çıktı. Yarışlar sonucunda Rize’den 14 sporcu yarı finallere katılmaya hak kazandı.

KOÇAL: RİZE 3 YILDA YÜZMEDE BÜYÜK MESAFE KAT ETTİ

Sporcular için büyük önem teşkil eden yarışları sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirten Rize Yüzme İl Temsilcisi Süleyman Koçal, "Rize, yüzme sporunda 3 yıl gibi kısa sürede büyük mesafeler kat etti. Çocuklarımızın yüzmeye ilgi göstermesiyle, sporcu sayımız ve yüzme kulübü sayılarında artış yaşandı. Bu artış beraberinde başarıyı getirdi ve Rizeli yüzücüler düzenlenen yarışlarda yarı finallere katılmaya hak kazanacak seviyeye geldi. 27-28 Haziran’da Rize’de gerçekleşen Yüzme Federasyonu baraj yarışlarına 11-12 yaş gurubunda 30 sporuyla katıldık. 4 stilde belirlenen süreleri tamamlayan 14 sporcumuzu bir üst tura göndererek Rizeli yüzücülerin başarısının her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koyduk. Yüzme sporunun Rize’de gelişmesinde katkılarını esirgemeyen Çaykur Rizespor Kulübü’ne ve Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü Mustafa Çelik’e sporcular ve antrenörlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.