Rize Valisi Çeber, organize sanayi bölgesini inceledi

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Organize Sanayi Bölgesi’nde (ROSB) incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm firmaların faaliyete başlaması ile kent ekonomisine ciddi katma değer sağlanacağını belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, Bölge Müdürü Hasan Günal’dan bilgi aldı. Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarete ilişkin konuşan Vali Çeber OSB’nin Rize’ye son yıllarda kazandırılan en önemli temel yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Çeber, “Şu an itibariyle iki firma iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı adı ve imalata başladı. İki firma ise yapı kullanım izni alma çalışmalarının devam ettirmekte ve on üç firmada üst yapı çalışmalarına devam etmektedir. İnşallah en yakın zamanda bütün firmalar imalata başlayacak ve Rize ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak” dedi.