Rize Valisi Bektaş: Kitap fuarı ilk oldu, mutluluğunu yaşıyorum

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, şehirde ilk kez düzenlenen kitap fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. Bektaş, "Rize'de ilk kez bir kitap fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Rize'de düzenlenen 'Rize Kitap Günleri' kapılarını kitapseverlere açtı. 16-26 Ekim tarihleri arasında Rize Valiliği önünde kurulan etkinlik çadırında, 60'a yakın yazar ve şair Rizeli kitapseverler ile buluşacak.

'Rize Kitap Günleri' hakkında bir açıklma yapan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, kitaplar olmadan ve okumadan hiçbir şeyde başarılı olunmayacağını belirterek, "Rize'de ilk kez bir kitap fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. İşin bir kitap bir de fuar yönü var. Kitap olmadan, okuma olmadan, bilgi olmadan, bilimsel çalışma olmadan hiçbir şeyde başarılı olunmayacağını artık herkes biliyor. Ne kadar bizi oyalayacak, vaktimizi harcayacak bir sürü etkinlikler, özellikle de sosyal medya var olmasına rağmen kitabın yerini hiçbir zaman tutmadı. O kitabın kokusunu, sayfaları çevirirken oluşan duyguyu hiçbir cihaz ve aletle karşılamak mümkün değildir. Okumak her zaman bir çaredir." dedi.

'KOLLEKTİF BİR ÇALIŞMA OLDU'

Bektaş, şehirlerin kendine has avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtirken, Rize'de yapılan kitap fuarının gerçekleşme aşamasında yaşananları şu sözlere anlattı:

"Özellikle biz geziyoruz ve değişik yerlerde görev alıyoruz. Her yörenin kendisine göre özellikleri ve avantajları var. Her zaman her yerde bazı aktiviteleri yapamıyorsunuz. Bazı yerler avantajını kullanarak etkinlikler yapabiliyor ama kitap etkinliğini her yerde yapabilirsiniz. Rize'de böyle bir organizasyon yapmak için önceden birkaç denememiz oldu. Astronomik rakamlar ve acayip teklifler karşımıza çıkmıştı. Bu etkinlik şehrimizde olmalıydı ve sonunda oldu. Bu işte emekleri olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız oldu, onlara da teşekkür ediyoruz.

Bu etkinlikte imece usulü herkes elinden gelen katkıyı verdi. Kollektif bir çalışma oldu ve bunun sonucunda, görece profesyonel bir kitap fuarını şehrimizle buluşturmuş olduk."

'KİTAP TARAFI KADAR FUAR TARAFI DA ÖNEMLİ'

Fuarcılığın çok eski ve şehirlerin gelişimlerini tetiklemek için oluşturulan bir alan olduğunu söyleyen Bektaş, "Kitap tarafı kadar fuar tarafı da önemli. Anlamlı bir fuar olduğu zaman, o fuar yaşıyor, ilgili sektöre ve şehre gerçekten katkı sağlıyor. Fuar anlamında şehrimiz çok gelişmiş bir yer değil. Rize'de profesyonel anlamda bir fuara ulaşabilmiş değiliz. Bir konuda yeteneklerinizi göstermenin en önemli yollarında birisi o alanda fuar açmaktır. Kitap konusunda görece profesyonel bir fuarı şehrimizde görmek benim adıma ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

9 GÜN SÜRECEK

Bektaş, 'Rize Kitap Günleri'nin 9 gün boyunca devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kepenkler açıldı, görücüye çıkıldı. 9 gün uzunca bir süre, biz de bu arada izleyeceğiz ve bakacağız. Kitap kurtları için bu fuar bulunmaz bir imkan. Kitap fuarlarında dünyada neler olup, bittiğini gözlemleme şansınız oluyor.Bu fuarda, en yeni ve her yerde yayınlanmış bütün bilgi ürünlerini gözleme şansınız var. Bu çok güzel bir şey. Fuarda kitaplara uygun fiyatlarla ulaşma ve olan bitenleri gözlemle şansımız var. Kitap kurtlarının bu alanda zamanlarını harcayacaklarını biliyorum. 60'a yakın bu işi yazan, kafa yoran ve emek harcayan insanlarla da birebir konuşma, soru sorma imkanımız olacak. Bu durum Rize gibi Türkiye'nin uzak bir köşesi için büyük bir şanstır. Kitapseverlere böyle bir imkanı sağlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz."

AKDAĞ: TÜM RİZELİLERİ ETKİNLİĞE DAVET EDİYORUZ

Etkinlik Sorumlusu Elma Grup adına Hüseyin Akdağ, yaklaşık 25 yıldır ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Rize’de bir kitap fuarı yapalım diye sayın valimize geldik. Valimiz gereken ilgi alakayı göstererek fikrimize destek verdi. Valiliği önünde ki iki bin metre kare alanda tam profesyonel bir çadır kurduk. 60 yayın evini temsilen 60 yazar ilimizde olacak. Rizeli kitap severlerle buluşacak. Tüm Rizelileri etkinliğe davet ediyoruz” dedi.

HOCAOĞLU: KÜLTÜREL BESLENMEMİZİ SAĞLAYACAĞIZ

Rize'de bir kitap fuarı açılmasının heyecanı içerisinde olduklarını belirten İl Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, "Bu etkinliği ve kültür günlerine 10 gün boyunca şehrimizde soluyacağız. Kültürel gıdamızı, kültürel beslenmemizi sağlayacağız. En başından beri desteğini bizden esirgemeyen kişilere bir kez daha çok teşekkür ediyorum.