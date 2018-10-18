Rize Valiliği esnafı ve taksi şoförlerini uyardı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE'de kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla esnafa uyarılarda bulunuldu.

Rize Valiliği 'Genel Emirler' başlığı ile yayınlanan açıklamayla esnaf ve taksi sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Rize Valisi Erdoğan Bektaş imzası ile yayınlanan açıklamada "Maalesef bazı piyasa oyuncularının dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilip iyi niyet ve dürüstlük ilkelerini ihlal ederek vatandaşlarımıza sunulan mal ve hizmetlere piyasa koşullarının üzerinde fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek doğabilecek daralmanın yaratacağı baskı yoluyla, haksız rekabet şartlarında, vatandaşlarımızı ızrar edecek, makul, meşru, ölçülü olmayan sebepsiz zenginleşmeyi amaçladıkları değerlendirilmektedir. Bu gayri meşru maksata yönelik eylemler Valiliğimizi yasal takip ve müeyyidelendirmelerin yanı sıra idari tedbirler almaya yönlendirmiştir. Haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşmenin önüne geçmek, hemşehrilerimizin mağduriyetlerine mani olmak, haksız rekabeti engellemek ve iyi niyetli bütün işletme ve tarafların meşru haklarını yasal ihlallere karşı korumak maksadıyla bu Genel Emir’in yayınlanmasına karar verilmiştir” denildi.

KURALLARA UYMAYAN ESNAFA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla esnafa şu uyarılar yapıldı:

”İlimiz sınırları içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin makul, meşru gerekçe olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi hukuki bir zorunluluktur. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.”

TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ UYARILDI

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla ticari taksi şoförleri de şöyle uyarıldı:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uyunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. “