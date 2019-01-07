Rize simidi zamlandı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE’ye özgü kentin ismiyle özleşleşip, tescillenen 'Rize Simidi' ne 15 kuruş zam yapıldı. 50 kuruştan satılan Rize simidi bugünden itibaren artık 65 kuruştan satılacak.

Yaklaşık 3 yıldır 50 gramı 50 kuruştan satılan simit, yeni zamla birlikte 50 gramı 65 kuruştan satılacak. Simit fırınlarının talebi üzerine hazırlanan rapor Rize Esnaf Odalar Birliğine gönderildi. Birliğin onayından sonra simit fiyatı 0,65 kuruştan satılmaya başlandı. Simit fırınları; maliyetlerin un ve maya fiyatlarının yükselmesi, işçilik ücretlerinin artması ve yakacak fiyatlarının yüksekliği ile bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Rize simidi özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olurken Rize'ye gelen misafirlerin de il dışına götürdüğü bir yiyecek olarak tercih ediliyor.