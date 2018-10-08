Rize semaları 'Engelsiz Uç' etkinliğiyle renklendi

ArzuERBAŞ/RİZE()-RİZE’de engelli çocukların topluma kazandırılması ve sosyal yaşama dahil edilmesi amacıyla 'Engelsiz Uç' adlı uçurtma şenliği düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, gökyüzüne uçurtma uçuran ve balon bırakan çococuklar bir araya geldi, eğlenceli anlar yaşadı.

Rize Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Rize Engelsiz Yaşam Derneği’nce, engelli çocuklata yönelik ortaklaşa uçurtma şenliği etkinliği düzenlendi. Senliğe katılan çocuklarla bir araya geldi, uçurtma uçurup keyifli anlar geçirdi. Engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve sosyal hayata dâhil edilmesi amacıyla organize edilen 'Engelsiz Uç' sloganlı şenliğe, kentteki engelli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra diğer çocuklar ve aileleri de katıldı. Katılımın yüksek olduğu şenlikte, engelli çocuklara 200 uçurtma ve 200 uçan balon dağıtıldı. Aileleriyle birlikte uçurtma ve balonları gökyüzüne bırakan çocuklar etkinlik süresince uçurtma uçurmanın keyfini sürdü. Gökyüzü uçurtma ve balonlarla renklenirken, engelli çocuklar da diğer çocuklarla kaynaştı. Şenlik programında çocuklar, palyaçolar eşliğinde de eğlendi. Yüzleri boyalarla renklendirilen çocuklar, gönüllerince oyunlar oynayarak unutulmaz anlar geçirdi.

Rize Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Bahtiyar Çoruh, çok anlamlı bir etkinliğin içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çoruh, "Amacımız öncelikle bu özel çocuklarımızın yaşamına bir günde olsa renk katmak. Onların bu hayatın bir parçası olduğunu hissettirip eğlenceli bir gün yaşatmak. Uçurtma şenliği için yaklaşık 200 uçurtma ve 200 uçan balon hazırladık ve gökyüzüne bırakmaları için kendilerine dağıttık. En önemlisi engelli çocukları diğer çocuklarla kaynaştırdık. Bu kaynaşmanın sonraki hayatlarında da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.