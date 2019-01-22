Rize Salarha Vadisi'ne duble yol isteği

Uğur AYDIN/RİZE, () - RİZE'de en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) yöneticileri vadilerine duble yol talebinde bulundu.

SALVADER yönetimi adına açıklama yapan Başkan Ali Toptan, vadide 47 köy ve mahalle yer aldığını belirterek önemli bir nüfusun vadilerinde yaşadığını söyledi. Toptan, "Rize Merkez’e bağlı Salarha Vadimiz 47 köy ve mahalle ve iki beldeye hitap etmekte. Günlük 10 bin aracın üzerinde bu alandan geçiş gerçekleşiyor. Bu araç sayısı maalesef trafikte sıkışıklığa neden oluyor ve her geçen gün ciddi trafik sorunlarıyla baş başa kalmaktayız. Bu sorunun çözümü için ziyaretlerimize başladık. Karayolları yetkililerini ziyaret edeceğiz. Siyasilerimizin desteğini aldık. Şimdi de bürokrasiyle görüşmelerimizi tamamlayacağız. Duble yola kavuşmak istiyoruz. Bu 10 binin üzerindeki araç sayımızda rahatlamayı sağlayacak. Bize yakışan bir duble yol olmasını istiyoruz. Müjdeyi kısa sürede alacağımızı umut ediyoruz” dedi.