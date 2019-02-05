Rize sahiline bisiklet yolu yapılacak

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE sahiline 7 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan bisiklet yolu projesinin ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Rize Belediyesi’nin çevreci ulaşıma katkı sağlamak amacıyla hazırladığı bisiklet yolu projesinde önemli mesafe kat edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 Kasım 2015'te Resmi Gazetede yayınlanan Şehir içi yollarda bisiklet yolu yönetmeliğine uygun olarak Rize Şehir içi bisiklet yolları, 3 etaplı olacak şekilde planlanarak Belediye Meclisince kabul edildi. Fener-İslampaşa Mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik alanı içine alan 1'inci etap bisiklet yolu projesinin yüzde 45’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 55’i ise İller Bankası Yönetim Kurulu kararı ile hibe almaya hak kazandı. Projenin ilk etabı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağı açıklandı. Fener ve İslampaşa Mahalleri sahilinde yapılacak bisiklet yolunun, çift yönlü 2.4 metre genişliğinde, 7 kilometre uzunluğunda olacak şekilde projelendirildiği belirtildi.