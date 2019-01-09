Rize Sağlık Müdürü: Rize’de fiziki ve yatak problemi var

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, il genelindeki hastanelerde tıbbı cihaz ve sağlık personeli anlamında bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Sadece fiziki şartlar ve yatak sorunumuz var” dedi.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazeteciler ile İl Sağlık Kompleksi toplantı salonunda bir araya geldi. Tepe, ildeki hastanelerin sadece Rize’ye hizmet vermediğini, komşu illerden de hastaların Rize’de ki sağlık hizmetlerini tercih ettiğini belirterek “Hastanelerde tıbbı cihaz ve personel olarak bir sıkıntımız yok. Rize ili olarak sadece Rizeli vatandaşlarımıza hizmet vermiyoruz. Komşu illerden de hastalar bizim hastanelerimizi tercih ediyor. Bir çok alanda uzman personelimiz mevcut. Hastanelerimizde var. İl geneli ve il dışından gelen hastaların sayısının artmasıyla fiziki şartlar yetersiz kalıyor. Mevcut yatak kapasitemiz maalesef bazen ihtiyaca cevap vermiyor.” dedi.



'ŞEHİR HASTANESİ SORUNLARI ORTADAN KALDIRACAK'

Tepe, "Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizin yapım aşamasında bu kadar yoğun olacağı düşünülemezdi. İl etapta 250 yatak kapasiteli olarak projelendirilen hastanemiz, artan yoğunluk dolayısıyla 520 yatak kapasitesine çıkartıldı. Bu kapasitemiz bile şuanda bize yetmiyor. Artvin’de yaşayan vatandaşlarımız hastalandığında komşu il olarak Rize’ye geliyor. Gün geçtikçe hastanelerimizde yoğunluk artıyor. Bu yoğunluktan dolayı hastanelerimizde yatak kapasitesi konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Doktor, donanım ve hastane personeli konusunda sıkıntımız yok ama yatak kapasitemiz, artan bu hasta yoğunluğunu karşılayamıyor. Bunun kısa ve orta vadeli olarak iki çözümü düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak ilave yatak takviyesi yapmak, hastanemizin ilave servis odası inşa etmek bunların projelendirmesi yapıldı. İlaveten mevcut servislerin fiziki alt yapısını iyileştirmeyi kısa vadede düşünüyoruz. Uzun vadede yeni yapılacak olan yeni şehir hastanemiz bu sorunları ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır.” ifadelerini kullandı.