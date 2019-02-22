Rize POMEM’de 498 bekçi mezun oldu

Arzu ERBAŞ/KALKANDERE(Rize), () - RİZE'nin Kalkandere ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 40 günlük eğitimini tamamlayan 498 bekçi mezun oldu.

Kalkandere ilçesinde bulunan POMEM'de eğitimlerini tamamlayan bekçiler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Kalkandere Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Kapusuz Pınarbaş ile mezun olan bekçilerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran 40 günlük eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bekçilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek "Bekçiler göreve hazır bir şekilde mahalle ve çarşılara giderek görevlerine başlayacaklar. Bekçilerin gece çalacakları düdükle her aile evinde rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyacak, bu yüzden bekçilerin yapacağı görev çok önemlidir “dedi.

Mezun olan bekçilere diplomaları verilirken bekçiler, şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladı. Onları heyecanla izleyen aileleri ise o anları fotoğrafladı.