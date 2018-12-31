Rize POMEM’de 302 polis mezun oldu

Arzu ERBAŞ/RİZE()-Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) düzenlenen törenle 302 polis mezun oldu.

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezin’de 22'inci dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, çok sayıda davetli ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

Rize POMEM Müdürü Murat Sevil, dönem içerisinde 302 genç polisi, emniyet teşkilatına kazandırmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Vali Kemal Çeber de, mezun olan polislere seslenerek, çok güzel bir görev ifa edeceklerini söyledi. Vali Çeber, "Çok özel bir görev ifa edeceksiniz. Sizlerin yapacağı her güzel örnek davranış vatandaşlarımızın gözünde devletin güzelleşmiş hali olarak aksetmiş olacak. Bundan sonra taşıdığınız bu üniforma ile bu bilinçle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum Üzerinizde giymiş olduğunuz üniformanın şehit müdürümüz Altuğ Verdi, şehit Fethi Sekin, gazimiz Turgut Arslan, binlerce şehit ve gazimizin giydiği aynı üniforma olduğunu bilerek hareket etmenizi sizden istirham ediyorum. Yapacağınız bellidir. Sizler için kaleme alınmış devletimizin mevzuatına uymaktır. Emir alacağınız nokta sıralı mevzuat ve sıralı amirlerinizdir. Bundan sonra onların dışında hiçbir makam ve mevkiden emir, tavsiye ve telkin almayacağız. Beynimizi hiçbir yere kiraya vermeyeceğiz. Şanlı şerefli gururlu Türk polisleri olarak güzelce bu vatana ve millete hizmet edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Emrah Cöndek, yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 302 polis de yemin etti.