Rize Milli Eğitim Müdürü Koçak: Yerel ve uluslararası projelerde aktif rol alacağız

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okul müdürlerine uyarılarda bulunup, "Size emanet edilen okullarda öğretmen ve öğrencilerimize her konuda destek olmanız başarının ilk adımıdır. Okul- veli, okul- çevre ilişkilerinizi geliştirmeyi ihmal etmeden enerjinizi verimliliğinize harcamalısınız. Rize’nin eğitimine destek verecek, katkısı olacak her kurumla iş birliği içinde olup yapılacak her türlü yerel ve uluslararası projelerde aktif rol alacağız” dedi.

Rize’de göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, il genelindeki okul ve kurum müdürleri tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hangi hedefle çalışacaklarını açıklayan Koçak “Kaynaklarını etkili kullanarak Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumların önünü, ufkunu açan; problemleri önceden kestirebilen ve zamanında çözüm üreterek lokomotif görevi gören; özel eğitime önem verip özel öğretimi destekleyen; okul yöneticilerinin gelişim ve gerektiğinde değişimine öncülük eden bir Milli Eğitim Müdürlüğü olacağız. Takım çalışması içinde, kendisini bu takımın anlamlı birer üyesi sayan tüm personelimle Rize’nin eğitimine destek verecek, katkısı olacak her kurumla iş birliği içinde olup yapılacak her türlü yerel ve uluslararası projelerde aktif rol alacağız” dedi.

Okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldıracak çalışmalara öncülük ederek, okulların birer yaşam merkezi haline getirilmesine dikkat çeken Koçak, “Okullarınızın ve kurumlarınızın kendine özgü projelerinin olması ve başarıya ulaşmış örnek etkinliklerinizin gerek veliler gerek sosyal ağ ve medya ile paylaşımınız önemlidir. Size emanet edilen okullarda öğretmen ve öğrencilerimize her konuda destek olmanız başarının ilk adımıdır. Okul- veli, okul- çevre ilişkilerinizi geliştirmeyi ihmal etmeden enerjinizi verimliliğinize harcamalısınız" diye konuştu.