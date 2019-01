Rize Milli Eğitim Müdürü Koçak: Öncelikle öğretmeni motive etmeliyiz

RİZE Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak eğitimin mutfağında öğretmenler olduğu belirterek “Müfredatın istediği kazanımları kazandırma, öğrencilerde istenilen davranışları oluşturma ve başarı kazandırma anlamında öncelikle öğretmeni motive edebilmeliyiz” dedi.

Rize’deki görevine yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öğretmenevinde gerçekleşen toplantı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kalender ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Koçak oldukça genç ve dinamik bir kadroyla çalıştıklarını ifade ederek “Kendi alanlarına oldukça hâkim bir kadroyla çalışmak Rize’nin eğitiminde hedeflediğimiz başarıyı yakalamada bizim için bir fırsat olacaktır. Bu güzel kadroyla Rize’nin dezavantajlı durumlarını avantaja çevirmek için; Rize’nin eğitim camiasına, çocuklarımızın tutum, davranış ve başarısına canlılık katmak için buradayız.” dedi.

“ACİL BİNA İHTİYACIMIZ YOK “

Kentte okullaşma olarak ciddi ve acil bir bina ihtiyacı bulunmadığını açıklayan Milli Eğitim Müdürü Koçak “Eğitim çağı olarak okula gitmeyen öğrenci sıkıntımız da yok. Bu durum da aslında ilimiz halkının eğitime duyarlılığını göstermektedir. Burası doğusu ve batısıyla, güneyi ve kuzeyiyle çok büyük olmayan derli toplu bir il olduğundan ve göze çarpan bir sıkıntısının da olamamasından dolayı beklenti de elbette büyük oluyor. Ancak unutulmamalıdır ki eğitim bir süreçtir. Elbette ki lokal bazı çalışmalarımız olacak” açıklamasında bulundu.

“EĞİTİMİN MUTFAĞINDA ÖĞRETMEN VAR”

İkinci dönem hemen her ders grubunun zümre başkanları ile birebir görüşmeler yaparak her öğretmene ulaşacaklarını söyleyen Koçak konuşmasını şöyle sürdürdü:” Çünkü eğitimin mutfağında öğretmen var. Müfredatın istediği kazanımları kazandırma, öğrencilerde istenilen davranışları oluşturma ve başarı kazandırma anlamında öncelikle öğretmeni motive edebilmeliyiz. Öğretmenlerimizi motive edecek hizmet içi eğitimlerle ilgili RTEÜ Rektörümüz Sayın Karaman ile görüşmeler yaptık. İş birliği ile verimli ve etkili hizmet içi programlar planlıyoruz. Sadece öğretmenlerimize değil, bu eğitim sürecine dahil olan her kesim ile eğitimin bütünlüğünü sağlayacağız. Bir çocuğu hayatta karşılaştığı her ortam eğitiyor. Dolayısıyla servis araçlarında karşılaştığı ortamda eğitimine olumlu ya da olumsuz yön veriyor. Bunun için servis şoförlerimizin de yasaklayarak değil eğitimin içine alarak eğitsel davranmalarını sağlayacak bir eğitim faaliyeti planlıyoruz.”