Rize Meydan Projesi’nde sona gelindi

RİZE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nde 1 ve 2'inci etap çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığı belirtildi. Şubat ayı sonunda otoparkın kullanıma açılması planlanırken, Mart ayında da açılışının yapılması hedefleniyor.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, beraberinde teknik ekiple birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nde devam eden çalışmaların son durumunu inceledi. Başkan Kasap, yüklenici firma yetkilileri ve Belediye Teknik Başkan Yardımcıları Mustafa Arıcı ve Coşkun Yeğen’den, projenin son durumu ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

Başkan Kasap, projede birinci ve ikinci etap çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirtti. Kasap “İçerisinde 2 katlı 600 araçlık kapalı otoparkı asansör ve üst kısmında bebek bakım odası lavabolar ve sosyal donatıları barındıran Meydan Projemiz merdivenli üç çıkış noktasına sahip. İnşallah Şubat ayının sonuna doğru otopark hizmetinin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize’ye gelişinde mitinginin veya açılışının yapılacağı şekilde yetiştirilecek. Şu anda havalandırma ve zemin çalışmaları devam ediyor" dedi.