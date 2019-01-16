Rize merkezden sahile ücretsiz servis hizmeti

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE şehir merkezi Menderes Bulvarı güzergahındaki dolmuş duraklarının yarattığı trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla sahil dolgu alanı üzerinde oluşturulan Toplu Taşıma Merkezi taşınma işlemlerinin 6 Şubat’ta başlanacağı duyuruldu. Vatandaşların yeni durak alanına ulaşımının ise ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Rize merkez sahilde oluşturulan Toplu Taşıma Merkezi, 2 il, 11 ilçe, 12 mahalle ve 72 köy olmak üzere 97 hatta hizmet verecek. 6 Şubat’ta taşınma işlemlerinin başlayacağı proje ile şehir merkezi Menderes Bulvarı güzergahındaki dolmuş duraklarının yaratmış olduğu trafik sıkışıklığı da giderilecek. Teknik ekibi ile birlikte Toplu Taşıma Merkezinde incelemelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, projede gelinen noktayla ilgili bilgi verdi. Kasap, İl Trafik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda belediye olarak Toplu Taşıma Merkezini hayata geçirdiklerini belirtti. Kasap, “Şehir içi trafiğini rahatlatmak adına ilçeler arası ve köylerimize taşımacılık veren minibüslerimizi şehrimizin içerisinden sahil kısmına aktararak merkezdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Toplu Taşıma Merkezini hayata geçirdik. Oluşturmuş olduğumuz bu alana 6 Şubat itibariyle 3 grup şeklinde belirli tarih aralığında mevcut duraklarımızı taşıyarak tamamen yerleştikten sonra daha rahat trafik akışının sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

Yeni durak alanına ulaşımı ücretsiz servislerle sağlayacaklarını açıklayan başkan Kasap “Rize Belediyesi olarak vatandaşımızın yeni durak alanına ulaşımını sağlayacak şekilde merkezden ücretsiz servis hizmeti başlatarak gidiş gelişini sağlayacağız. Onun haricinde zaten karşıya geçme noktasında bas geç trafik lambası güzergah üzerinde yaptık vatandaşlarımız sahile ulaşma noktasında zaten kullanmış oldukları bir sistem. İl trafik komisyonumuzun almış olduğu karar doğrultusunda minibüslerimiz doğu ve batı kesimi yönünde ulaşımı sağlayacaklar. Toplu Taşıma Merkezimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.