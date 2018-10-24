Rize Kitap Günleri'ne en çok öğrenciler ilgi gösterdi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de bu yıl ilki düzenlenen 'Rize Kitap Günleri' devam ediyor. 26 Ekim'e kadar sürecek olan fuara Rizeli kitapseverler akın ederken, fuara öğrencilerin gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.

Rize Valiliği tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen 'Rize Kitap Günleri' fuarı kentteki kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 26 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda özellikle öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Kitap fuarına merkez ilçenin yanı sıra Rize'nin diğer ilçelerinden de öğretmenleri ile birlikte topluca katılan öğrenciler, fuarda yer alan kitapları büyük bir ilgi ile incelediler. Öğrencilerin kitap seçilmeleri daha çok macera ve aksiyon türünde olduğu gözlemlendi.

"DUYDUĞUMDA KOŞARAK GELDİM"

Fuara katılan öğrencilerden Irmak Çetin, şehirde kitap fuarı açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Duyduğumda koşarak geldim. Çok güzel ve her çeşitten kitaplar var. Ben hepsini çok beğendim. Normallere çok da ucuz. Ben 2 tane kitap aldım. Bence fuarda herkesin zevkine göre mutlaka kitap bulunur. Daha çok eğlenceli kitapları aldım. Sherlock Holmes kitaplarını aldım. Fuara herkes mutlaka gelsin. Ben gelmiş olmama rağmen yeniden geleceğim ve yeni kitaplar alacağım." dedi.



