Rize Gençlik Merkezi geri dönüşümde 1'inci oldu

Arzu ERBAŞ/RİZE() - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezleri arasında yaptığı kampanyada Rize Gençlik Merkezi 330 kilo atık pil toplayarak Türkiye birincisi oldu.

Gençlerde geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, çevreye ve insan sağlığına zarar veren atık pillerin toplanarak geri dönüşümünün sağlanması amacıyla gerçekleştirilen projede Türkiye birincisi olan Rize Gençlik Merkezine ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan ödül törenine Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı ve Gençlik Lideri Oğuz Yılmaz katıldı.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik Rize Gençlik Merkezinin yaptığı çalışmalarla göz doldurduğunu belirterek” Gençlik Merkezi Müdürümüz Yasin Çakmakçı ve ekibi yaptığı başarı çalışmalarla farkındalıklar yaratıyorlar. Başarılı çalışmalara bir yenisini daha eklediler. Bu kampanyada güzel bir çalışma örneği göstererek 330 kg atık pili doğaya zarar vermeden toplayarak Türkiye birinciliğini elde ettiler. Bu anlamı birinciliği elde eden Gençlik Merkezimi canı gönülden kutluyorum ayrıca kampanyamıza gönülden destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen TAP Derneği (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile ortaklaşa gerçekleştirilen kampanyanın sürdürüldüğü atık piller Rize Gençlik Merkezi liderleri ve gönülleri tarafından toplanmaya devem edileceği belirtildi.