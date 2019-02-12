Rize esnafından kredi teşekkürü

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Çarşamba günü Beştepe'de TESK ve TESKOMB başkanlarıyla bir araya gelecek. Rize Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy “Cumhurbaşkanımıza bir destek mitingi olacak. Kredilerle ilgili bize çok yoğun bir şekilde kredi açtığı için, küçük esnafların kredi faizlerini hiç yükseltmediği için teşekkür edeceğiz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığına bir destek ziyareti gerçekleştireceklerini belirten RESOB Başkanı Aksoy “Cumhurbaşkanımıza esnafa açtığı kredilerden dolayı teşekkür edeceğiz. TESK olarak esnaf odaları birlikleri ve odalar, TESKOMB olarak da kredi kooperatifleri olarak ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

ESNAFIN KREDİ FAİZLERİNİ YÜKSELTMEDİ

Rize-Artvin Bölge Başkanlığını da yapan Başkan Aksoy “Bu tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir buluşma. 13 Şubat’ta Ankara’da olacağız. Hem esnaf teşkilatı hem de kredi kooperatifleri yöneticilerinden oluşan bir ekip olacak. Cumhurbaşkanımıza kredilerle ilgili bize çok yoğun bir şekilde kredi açtığı için, küçük esnafların kredi faizlerini hiç yükseltmediği için teşekkür edeceğiz. Çünkü şu an piyasadaki faizler 45’lere kadar çıktı. Normal faizler, bireysel faizler 18 ile 24 arası değişiyor ama bizim kredi kooperatif faizleri yüzde 4 yüzde 5’te hala. Buna bir teşekkür maiyetinde ziyaretimiz olacak” ifadelerine yer verdi.