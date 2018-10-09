Rize'den milli takıma destek çağrısı

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE’de perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Bosna Hersek A Milli Futbol karşılaşması öncesi Rizeli sporseverlere çağrıda bulunan Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, "Formalarımızı giyip milli takımımıza destek verelim" dedi.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında formasını giyerek açıklamalarda bulunan Başkan Güven Aksoy, Rize’de ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatarak; “Stadyumu bize yakışır bir şekilde doldurup 90 dakika boyunca milli takımımızı desteklemeliyiz. Bosna Hersek maçı için 10 Ekim Çarşamba günü milliler ilimize gelerek son antrenmanını yapacak. Ertesi gün 11 Ekim’de saat 20.30’da ise Çaykur Didi Stadyumunda ki mücadeleye çıkacak. Biletlere ilginin olduğunu ve çoğunun satıldığının bilgisini aldık. Bu maçta Passolig uygulaması yok. Biletlerin internetten satışı tamamlandı. Bilet satışları Rize meydan passolig gişesi ve Rize Çaykur Didi Stadyumu köprü passolig gişesinden devam etmektedir. Herkesten ricamız ellerinde Türk bayrakları ile stadyumu tıklım tıklım dolduralım. A Milli Takımımızı 90 dakika boyunca aralıksız olarak desteklemeye devam edelim.“ dedi.

‘ZOR MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK MAÇI’

Başkan Aksoy, "Rize taraftarı her zaman centilmen ve misafirperverdir. Rize’de hem Milli Takımımızı hem de Bosna Hersek Milli Takımını misafir edeceğiz. A Milli Takımımızın bu hazırlık maçı UEFA Uluslar Ligi içinde önemli bir hazırlık olacak. Ardından Milli Takımımız 14 Ekim’de, Rusya ile zor ve kilit bir maçı çıkacak. Millilerimizi Rize’den moralli göndermeliyiz. Rize’de sporun dostluk, kardeşlik ve barış içinde yarış olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağız. Çaykur Didi Stadyumunun tribünlerini hınca hınç doldurarak A Millilerimize sahip çıkıp destekleyelim. Bütün şehrimizi 11 Ekim Cuma günü saat 20.30’da ellerinde Türk bayraklarıyla stadyumu tıklım tıklım doldurmaya ve 90 dakika boyunca A Milli Takımımızı aralıksız olarak desteklemeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

